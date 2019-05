Raí afirma que existia acordo sobre convocação de Toulon e outros clubes quebraram pacto

Revelação do São Paulo na temporada, o atacante Antony o CT da Barra Funda nesta semana para integrar o elenco da Seleção Brasileira sub-23 para disputa do Torneio de Toulon, na França. Criticado por ter liberado o atleta durante a disputa do Campeonato Brasileiro, o Executivo de Futebol Raí afirmou, em entrevista ao canal Sportv, que existia um acordo fechado dos clubes brasileiros com a CBF sobre a convocação, mas que não foi cumprido por todas as agremiações.

“Antes da convocação oficial, a gente já tinha a informação dos jogadores que iriam ser convocados. Então tinham três ou quatro jogadores do São Paulo convocados, e a gente falou não, assim como outros times também devem ter negado, seja com um ou dois convocados”, revelou Raí.

“Então a gente falou que não ia liberar e aí a própria Confederação (Brasileira de Futebol), o presidente, o Branco, a comissão técnica da Seleção Sub-23 chegaram à conclusão que seria mais sensato chamar um de cada time”, seguiu o diretor.

Apesar do combinado contado por Raí, Santos e Athletico-PR não liberaram o atacante Rodrygo e o lateral-esquerdo Renan Lodi, respectivamente, para a disputa do torneio de base.

“O prometido foi que nenhum clube vetaria isso, para que não houvesse um mais prejudicado que o outro. A gente cumpriu o que foi combinado e obviamente que esse calendário não ajuda ninguém. O jogador quer ir para a Seleção, a gente precisa dele aqui, mas o combinado, a questão política, técnica, era que todos os clubes iam liberar um jogador”, defendeu o ex-camisa 10 do clube do Morumbi.

“Tem uma data FiFA aí que começa depois desse jogo, não sei o que vai acontecer com os clubes que não liberaram os atletas a partir, se eu não me engano, do dia 2 de junho. Mas o histórico é esse”, completou o dirigente.

Período sem Antony

Sem a presença do jovem atacante, o São Paulo já encara seu primeiro grande desafio na noite desta quarta-feira, em confronto contra o Bahia, em Salvador, válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Depois do confronto de meio de semana, a equipe do Morumbi ainda terá três jogos sem Antony no Brasileiro, contra Cruzeiro, Avaí, Atlético-MG, antes da pausa para Copa América.

Questionado sobre a falta que o jovem causará na sequência, Raí colocou panos quentes e exaltou as outras opções de Cuca no plantel. “Com a vontade do Antony, conversando com o Cuca também, a gente tem o Helinho voltando, o Everton, outros jogadores que podem ser outras opções também para substituir o Antony”, finalizou.