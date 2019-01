Pronto para cobranças, Pablo vê São Paulo no patamar de Fla e Palmeiras

Um dos clubes mais vitoriosos do Brasil, o São Paulo amarga um jejum de seis anos sem títulos. Reforço mais caro da história do Tricolor, o atacante Pablo garante estar preparado para eventuais cobranças da torcida ao longo da temporada de 2019.

“(As cobranças) Fazem parte do futebol, do trabalho. Acredito que você sempre vai estar em um bom nível se der o seu 100%. Com certeza as cobranças virão, faz parte do futebol, mas tem que estar sempre preparado”, disse Pablo, nesta quarta-feira, ao Fox Sports.

Após dez dias de pré-temporada nos Estados Unidos, o camisa 12 voltou a trabalhar no CT da Barra Funda nesta quarta-feira. De acordo com ele, o período fora do País, que englobou treinos e duelos com Eintracht Frankfurt-ALE e Ajax-HOL, contribuiu para sua adaptação no clube.

“Estou me adaptando aos companheiros, ao clube. Já me enturmei com todo mundo, mas já tinha jogado junto com o Bruno Alves e o Tiago Volpi [no Figueirense], com o Everton [no Athletico-PR], conhecia o Hudson. Isso facilita muito a se ambientar de vez no grupo”, destacou.

Apesar do pouco tempo de preparação, Pablo já fala com propriedade sobre o elenco tricolor. Tanto que o jogador de 26 anos o coloca no mesmo patamar dos planteis considerados mais vistosos do Brasil, como os de Palmeiras e Flamengo.

“O São Paulo investiu e contratou jogadores para reforçar o elenco que já era muito bom. Sem dúvida a equipe vai vir muito forte e ter condições de brigar com qualquer equipe, porque historicamente o São Paulo é um clube muito vencedor e precisa voltar a vencer”, argumentou.

Autor de ótima assistência para o gol de Hernanes na derrota para o Ajax-HOL, Pablo também aprovou o trabalho do técnico André Jardine. Na avaliação do atacante, o estilo de jogo proposto pelo treinador lhe ajudará a marcar gols.

“Ele é um cara muito na linha do Tiago Nunes [técnico do Athletico-PR]. São muito semelhantes como treinadores. Gostam de equipes que tenham a posse de bola e sejam verticais. Isso faz com que você faça muitos gols. Estou gostando muito do trabalho dele, e tenho certeza que ele fará grande sucesso no futebol”, concluiu.