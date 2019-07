Por meio de rede social, Marco Aurélio Cunha defende Raí de acusações

O atual coordenador de futebol feminino da CBF e ex-dirigente do São Paulo, Marco Aurélio Cunha, publicou nesta terça-feira o print de uma conversa com Raí, visando defendê-lo das acusações feitas por Andrés Sanchez. Em entrevista à Fox Sports, o presidente do Corinthians alegou que Raí se ofereceu para ocupar a vaga de coordenador de seleções na CBF, recentemente deixada por Edu Gaspar.

A conversa publicada por Marco Aurélio Cunha é do dia 18 de junho, e nela Raí alega não ter interesse em trabalhar na CBF. Na legenda, Marco diz que não pode “aceitar mentiras”, reforçando que em nenhum momento se cogitou a presença do ídolo Tricolor no cargo que agora é de Juninho Paulista.

Raí ainda não se comunicou em relação as declarações de Andrés, mas recentemente utilizou sua conta no Instagram para agradecer publicamente a confiança do presidente Leco e reforçar que trabalha para voltar a ser campeão com o Tricolor.

Apesar de não fazer mais parte da diretoria, Marco Aurélio Cunha ainda é um nome muito ligado ao São Paulo, e costuma se manifestar sobre assuntos que envolvem o clube.

