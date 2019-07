Andrés diz que Raí se ofereceu à CBF para assumir cargo de Edu Gaspar

Andrés Sanchez revelou um bastidor polêmico para criticar o trabalho de um dirigente rival. O presidente do Corinthians disse que Raí, diretor-executivo de futebol do São Paulo, entrou em contato com a CBF para tentar ocupar a vaga de coordenador de seleções deixada por Edu Gaspar, que assumiu cargo no Arsenal, da Inglaterra.

Quando questionado sobre o trabalho que Raí vem fazendo no Tricolor Paulista, Andrés foi contundente e revelou a tentativa do dirigente em deixar o clube para buscar espaço na entidade. “Não. Tanto é que está telefonando para a CBF querendo ir para o lugar do Edu. Falta de respeito com a torcida do São Paulo, com a instituição e com o presidente que segura ele lá”, disse à Fox Sports.

Após ser lembrado de que Juninho Paulista havia ocupado o posto, o mandatário corintiano completou. “Antes de ser o Juninho Paulista, ele ligava na CBF para vir para o lugar do Edu. Todo mundo sabe. É que vocês não são bem informados, mas no futebol se sabe. Liga para o Leco, para o Raí e pergunta”, declarou.

Apesar do status de ídolo no clube do Morumbi, Raí passou a ser criticado pela torcida neste ano, sobretudo após as eliminações na Libertadores e Copa do Brasil. O dirigente, inclusive, foi às redes sociais no último mês para agradecer a confiança de Leco.

