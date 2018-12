Rojas terá férias reduzidas no São Paulo para tratar lesão

Titular absoluto do São Paulo nesta temporada, Joao Rojas terá férias reduzidas neste fim de ano por conta de sua lesão. O atacante recentemente passou por uma cirurgia para reparar uma ruptura do tendão patelar de seu joelho direito e deve seguir trabalhando no CCT da Barra Funda mesmo após a última rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para este fim de semana.

Ainda se locomovendo com o apoio de muletas, Rojas deve ficar afastado dos gramados por aproximadamente seis meses. O jogador vem trabalhando com os fisioterapeutas do São Paulo e, inclusive, não deve viajar para os EUA, onde o Tricolor fará parte de sua pré-temporada disputando a Copa Flórida. O equatoriano só embarcará com o restante da delegação caso toda a equipe médica também tenha que estar em solo norte-americano.

Contratado no segundo semestre deste ano a pedido do técnico Diego Aguirre, Rojas atuou em 20 partidas, a maioria como titular no ataque. Se destacando na ponta direita por conta de sua velocidade, algo que vinha faltando ao São Paulo nos últimos anos, o equatoriano rapidamente conquistou a torcida, porém, com a derrocada da equipe na reta final do Brasileirão, também perdeu prestígio.

O caso de Rojas serve também para outros jogadores do elenco que estão machucados. Luan, com entorse no tornozelo direito, Gonzalo Carneiro, com estiramento no músculo posterior da coxa direita, e Bruno Peres, com o mesmo problema do uruguaio, mas na coxa esquerda, também seguirão trabalhando no CCT da Barra Funda após o confronto com a Chapecoense, mas deverão receber mais dias de férias que o atacante equatoriano pelo fato de não terem passado por cirurgia.

Com 63 pontos, o São Paulo ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro e entrará em campo no próximo domingo, contra a Chapecoense, às 17h (de Brasília), na Arena Condá, com o intuito de retomar o quarto posto do Grêmio e garantir uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. O Tricolor gaúcho, por sua vez, recebe o Corinthians, em Porto Alegre, no mesmo dia e horário.