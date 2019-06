Pato “vira goleiro” e brinca com neto de Silvio Santos no CT do São Paulo

A reapresentação do São Paulo nesta terça-feira após o empate com o Cruzeiro no Pacaembu, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, contou com algumas novidades, como a participação de Everton e a ausência de Hernanes. Porém, a atividade contou com uma ilustre presença: a de Gabriel, neto de Sílvio Santos, filho de Daniela Abravanel e sobrinho de Rebeca, namorada de Alexandre Pato.

Titular no último domingo, Pato fez um trabalho regenerativo nesta terça. Depois de participar de um circuito técnico com os demais atletas do elenco, o atacante ficou de fora da segunda parte do treino no gramado e se dirigiu à academia do Centro de Treinamentos da Barra Funda para concluir a atividade. Enquanto isso, brincou com o “sobrinho”, fazendo as vezes de goleiro.

A brincadeira durou alguns minutos, até o jogador são-paulino se juntar aos demais companheiros titulares no último jogo para o trabalho no Reffis na academia do CT da Barra Funda. Já na parte interna, Gabriel ainda ajudou Pato a limpar as chuteiras com um jato de água.

Nesta terça-feira, as demais novidades ficaram por conta do retorno de Everton, recuperado de uma concussão sofrida na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, e da ausência de Hernanes, que viajou à Itália para resolver um problema familiar. O Profeta, inclusive, pode ser desfalque diante do Avaí, no próximo sábado, na Ressacada, em Santa Catarina, pelo Brasileiro.

