Partida contra CSA atrapalha planejamento físico do São Paulo

O São Paulo empatou com o CSA neste domingo e perdeu a oportunidade de chegar ao G4 do Campeonato Brasileiro. A partida contou com os retornos de Hernanes e Pablo, que estavam lesionados e tinham perdido os últimos jogos. A necessidade de buscar um resultado atrapalhou o planejamento físico que o Tricolor tinha para a dupla de jogadores.

Hernanes perdeu cinco partidas por conta de uma lesão no adutor, enquanto Pablo ficou de fora por oito jogos devido a um problema ligamentar no tornozelo direito. Por ser a volta de ambos ao gramado depois de um tempo considerável no departamento médico, a ideia inicial da comissão técnica era substituí-los ao longo da segunda etapa.

No entanto, o São Paulo sofreu um gol aos dez minutos do segundo tempo e complicou-se na partida. Portanto, Cuca não pôde retirar os dois jogadores do jogo, já que são lideranças técnicas da equipe, que poderiam ajudar o Tricolor em busca da virada.

Alexandre Pato, que estava com uma mialgia na coxa esquerda, entrou no intervalo e voltou a atuar depois de cinco rodadas. Toró, que ficou de fora pelo mesmo período de tempo por conta de uma lesão na coxa esquerda, foi a campo aos 16 minutos da segunda etapa. Os dois atacantes, no entanto, não tiveram atuação de destaque.

A tendência é que Pato esteja com condições físicas para enfrentar o Botafogo como titular, no próximo sábado, às 11h, no Rio de Janeiro. Caso inicie a partida, o jogador deve ocupar a vaga de Everton pela esquerda do ataque.