Pablo treina com reservas, e São Paulo segue indefinido para o clássico

Em preparação para o clássico contra o Corinthians, o São Paulo voltou a treinar na fria manhã desta sexta-feira. À espera de Cuca, o técnico interino Vagner Mancini contou apenas com um jogador de linha titular em uma leve atividade realizada no CT da Barra Funda.

O atacante Pablo, que jogou os 90 minutos contra o Talleres-ARG, participou de todo o treinamento em campo reduzido ao lado dos reservas. Com exceção de Tiago Volpi, que também trabalhou com os suplentes, os demais titulares do empate da última quarta fizeram exercícios regenerativos no gramado e no Reffis.

Já na parte final do treino, Pablo se dirigiu à outra metade do campo para realizar um trabalho de finalizações. Ao lado de Biro Biro, ele obteve bom aproveitamento nas conclusões a gol após cruzamentos rasteiros e aéreos.

Em seguida, Vagner Mancini se aproximou e conversou reservadamente com o camisa 12. Com mais um dia sem poder contar com a maioria dos titulares, o interino só terá o sábado para fazer ajustes e armar o time para o Majestoso deste domingo, válido pelo Campeonato Paulista.

“Não tive o elenco ainda à disposição para esboçar o que faremos no jogo. Tenho esse desenho, mas preciso ver dentro de campo. A gente entende o momento, sabemos que temos que melhorar em muitos aspectos”, disse, em entrevista coletiva, após o treino.

Com um curto período de preparação, a tendência é que Mancini faça mudanças na equipe. Para o clássico, ele conta com o retorno do volante Hudson, que cumpriu suspensão na derrota para a Ponte Preta.

Igor Gomes e Luan, que ainda não estrearam pelo Paulistão, voltaram da Seleção Brasileira sub-20 e também estão à disposição. O único desfalque é o volante Liziero, que ainda se recupera de um entorse no tornozelo direito.