Nenê rescinde com São Paulo e fica livre para acertar com Fluminense

Nenê não é mais do São Paulo. O meia assinou a rescisão de contrato com o clube do Morumbi nesta sexta-feira e está livre para acertar com o Fluminense.

Encerrado de forma amigável, o vínculo de Nenê com o São Paulo era válido até o final do ano. Agora, o jogador de 37 anos fará exames médicos e, se aprovado, assinará um contrato com o Tricolor das Laranjeiras até dezembro de 2020.

A transferência de Nenê fará uma grande diferença no que diz respeito à parte financeira do Tricolor, que prevê uma economia de R$ 3 milhões com salários.

A boa relação que as diretorias de São Paulo e Fluminense possuem pode contribuir para que a negociação seja concretizada logo. Recentemente, Brenner foi emprestado ao Tricolor carioca, enquanto Marquinhos Calazans se transferiu ao Tricolor paulista sem custos.

Fora dos planos do São Paulo, Nenê foi liberado para negociar com outro clube e voltou a virar alvo do Fluminense, que já havia tentado sua contratação no começo do ano. Além do meia, o volante Jucilei e o lateral direito Bruno Peres também foram afastados.

Ao todo, Nenê disputou 71 partidas oficiais pelo São Paulo e marcou 12 gols. O camisa 10 chegou ao clube do Morumbi no fim de janeiro de 2018, após ter salários atrasados no Vasco. A contratação do meia pelo Fluminense tem o aval do técnico Fernando Diniz.