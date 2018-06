Nenê admite desconcentração do São Paulo e tira lição de derrota

Nenê não procurou desculpas para explicar a derrota do São Paulo para o Palmeiras por 3 a 1, de virada, na noite desse sábado. Depois de um primeiro tempo consistente, em que o tricolor abriu o placar e teve chances até para fazer mais, a equipe não conseguiu manter o ritmo na etapa final e acabou atropelada pelos donos da casa.

“Entrou desconcentrado, acabamos levando o primeiro gol e o jogo que estava controlado, na nossa mão, a gente deixou escapar essa vitória. É bom para a gente aprender. Não podemos ter desatenção em nenhum momento, ainda mais em um jogo como esse. Espero que tenha servido de aprendizado para a gente”, avisou o jogador de 36 anos, em entrevista ao Premiere.

O camisa 7, aliás, depois de 17 partidas consecutivas, não vai enfrentar o Internacional na terça-feira, no Morumbi. Nenê levou o terceiro cartão amarelo no Allianz Parque e terá de cumprir suspensão. O mesmo acontece com o zagueiro Bruno Alves, outro que desfalcará o time e falou sobre a derrota nesse sábado.

“Acho que a gente tomou os gols de contra-ataque, infelizmente não conseguimos manter a intensidade. O time batalhou até o fim, mas não tem tempo para lamentar, porque terça já tem o Inter no Morumbi”, completou.