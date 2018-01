Lugano será apresentado para cargo institucional no São Paulo nesta 3ª

Diego Lugano já tem dia e horário para falar como dirigente do São Paulo. O Tricolor anunciou que o agora ex-jogador uruguaio será apresentado como superintendente de relações institucionais do clube nesta terça-feira, às 14 horas (de Brasília), no CT da Barra Funda.

Na verdade, Lugano já vem trabalhando na nova função. No último sábado, por exemplo, ele acompanhou a delegação tricolor na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, no Pacaembu, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Como o próprio nome do cargo sugere, Lugano terá atribuições institucionais representando o clube em eventos, sobretudo fora do país, já que é prestigiado na América do Sul. Também trabalhará junto à diretoria, sendo ouvido sobre contratações e planejamento. No campo, acompanhará sempre que possível os treinos no CT.

A novela envolvendo o retorno de Lugano como dirigente começou em 3 de dezembro, quando ele se despediu do São Paulo como jogador, no empate por 1 a 1 com o Bahia, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, o ex-atleta de 37 anos passou a refletir sobre uma possível aposentadoria.

Influenciado por sua família, que gostaria de seguir morando em São Paulo, acabou recusando propostas para atuar na Ásia e no Uruguai. Com a decisão finalmente tomada, Lugano se juntará a outros dois ídolos tricolores na diretoria, uma vez que Raí é diretor-executivo de futebol e Ricardo Rocha ocupa o cargo de coordenador de futebol.