Jean é detido nos EUA após ser acusado de agressão pela esposa

Acusado de agressão pela sua esposa, o goleiro Jean, do São Paulo, foi detido pela polícia de Orlando, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira. A ficha do atleta foi divulgada pelo Departamento de Correções do Condado de Orange, na Flórida.

De acordo com as informações da ficha, Jean foi detido às 7h27 (horário de Orlando) e pré-sentenciado por violência doméstica. Conforme a lei dos Estados Unidos, o atleta vai ser julgado com o pressuposto de inocência, e a Justiça não deve demorar para tomar uma decisão.

As acusações de Milena Bemfica, esposa do atleta, ocorreram na madrugada desta quarta-feira, por meio de publicações no Instagram. Ela divulgou vídeos mostrando ferimentos no rosto e pedindo ajuda: “Eu estou aqui, em Orlando, e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude! Jean acabou de me bater. Gente, socorro!”.

Algumas horas após as denúncias, Milena divulgou novos vídeos para tranquilizar as pessoas que demonstraram preocupação. O casal viajou para Orlando ao lado das duas filhas e publicou fotos nos parques temáticos nos últimos dias.

O São Paulo se manifestou sobre o ocorrido, apontando que vai apurar os fatos para tomar as medidas cabíveis. O clube ressaltou que não abrirá mão de seus princípios.

Confira a nota oficial divulgada pelo São Paulo:

“O São Paulo Futebol Clube informa que acompanha o caso envolvendo o atleta Jean Paulo Fernandes Filho e aguarda apuração dos fatos para definir as medidas cabíveis.

Em seus quase 90 anos de existência, o São Paulo construiu uma história pautada por princípios sólidos de conduta dentro e fora de campo, e não abre mão deles”.