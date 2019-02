Jardine se diz pronto para pressão no São Paulo e foca na Libertadores

O São Paulo sofreu duas derrotas consecutivas às vésperas de seu primeiro grande desafio no ano, o duelo de ida com o Talleres, na Argentina, pela Copa Libertadores. No último domingo, o time tricolor teve atuação apática e perdeu o clássico contra o Santos por 2 a 0. Nesta quinta-feira, no mesmo Pacaembu, o algoz foi o Guarani: 1 a 0. Apesar do mau momento, o técnico André Jardine garante estar pronto para suportar a pressão que já recai sobre suas costas.

“O estar preparado para a função, e me julgo estar preparado, inclui suportar momentos difíceis e não se empolgar nas vitórias. A gente está em início de trabalho, sabe que vai oscilar”, disse o treinador.

Efetivado em novembro de 2018, Jardine não ostenta bons números. Em 11 partidas à frente do Tricolor, ele contabiliza um aproveitamento de 33% dos pontos disputados, com seis derrotas, dois empates e apenas três vitórias.

O certo é que Jardine tem pouco tempo para fazer ajustes na equipe antes do confronto com os argentinos, no próximo dia 6. O último teste antes da viagem a Córdoba será o embate com o São Bento, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no Pacaembu, pelo Paulistão.

“O importante é ver evolução e se preparar para o momento crucial do início da temporada, que são os jogos da Libertadores. Mas tenha certeza que estou preparado para a pressão e acredito muito no nosso grupo de trabalho”, afirmou.

Por fim, o treinador ressaltou que os tropeços recentes não influem na importância dos jogos contra o Talleres. “A Libertadores tem um peso gigantesco em todo o interesse do clube. Obviamente são as duas partidas mais importantes que vamos jogar”, frisou.

“Gostaríamos de ter mais pontos no Paulista. Só que o futebol é feito dessas coisas. Do outro lado tem um adversário que estudou e planejou. Com bem menos situações de gol tiveram uma efetividade maior. O jogo da Libertadores não tem como ser maior para nós”, completou.