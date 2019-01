Jardine confirma Nenê como titular e revela papo com o meia sobre o Flu

O técnico André Jardine confirmou Nenê e Tiago Volpi como titulares do São Paulo para a estreia da equipe no Campeonato Paulista, neste sábado, às 19h30 (de Brasília), contra o Mirassol, no Pacaembu. Nesta sexta, o comandante tricolor revelou que teve uma conversa com o camisa 10 sobre sua possível transferência ao Fluminense e acredita que ele permanecerá no Morumbi, embora tenha começado a pré-temporada como reserva.

“Conversamos [com o Nenê]. Tanto eu, como a direção. O Vagner [Mancini] também teve um papel importante. Procuramos deixar muito claro a importância que o Nenê tem dentro do grupo, o carinho que temos por ele, é um dos nosso líderes do vestiário, que está se empenhando muito para dar alegria ao torcedor, conquistar títulos”, disse André Jardine.

Titular absoluto do São Paulo em 2018, Nenê terminou o ano como vice-artilheiro da equipe, atrás apenas de Diego Souza. Com a chegada de Hernanes, porém, o camisa 10 perdeu espaço e passou a figurar entre os reservas. Imaginando uma certa insatisfação por parte do atleta, o Fluminense foi um dos clubes que se interessaram em sua contração, mas, a princípio, o meia segue no Morumbi.

“Tranquilizá-lo de que ele largou como reserva na pré-temporada, mas é muito cedo para se cravar as situações entre reserva e titular. Tem nível e talento para ser titular do São Paulo, pode jogar junto com o Hernanes. Vamos medir a cada adversário. Talvez o nível dos jogos que tivemos na Flórida não permitiu isso até pelo fato de alguns jogadores ainda estarem sofrendo um pouco com a adaptação. Achei arriscado começar com uma equipe extremamente ofensiva”, prosseguiu o treinador do São Paulo.

Tentando traçar a mesma estratégia de Palmeiras e Flamengo, que é ter um elenco forte para todas as competições que disputar na temporada, podendo alternar equipes mantendo o nível técnico, o São Paulo vê Nenê como peça fundamental para que esse plano dê certo.

“Ele vai ter, com certeza, muita utilidade, sabe da importância que tem aqui e acredito que ele já tenha tomado a decisão dele. Ele continua motivado e treinando muito forte”, concluiu Jardine, certo de que Nenê seguirá no Morumbi.

