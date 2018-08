São Paulo recebe Colón de olho nas oitavas da Sul-Americana

O São Paulo inicia sua briga por uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, contra o Colón, da Argentina, às 19h30 (de Brasília), no estádio do Morumbi. Para o duelo, válido pela segunda fase do torneio continental, o Tricolor não contará com força máxima, conforme o próprio técnico Diego Aguirre assegurou.

Após a sequência de quatro partidas dificílimas pelo Campeonato Brasileiro, a comissão técnica do São Paulo planeja poupar alguns atletas devido ao grande destaque acumulado nos últimos jogos. Ainda assim, Aguirre garantiu que manterá a mesma ‘espinha dorsal’ que vem dando resultado, abrindo mão apenas de “dois ou três jogadores”.

Já em relação ao Colón, que disputou apenas uma partida oficial desde o fim da pausa para a Copa do Mundo, o treinador uruguaio preferiu não se estender muito. Tendo de manter o ritmo de jogo apesar da falta de campeonatos, a equipe argentina vem se preparando apenas com amistoso, fato que não reduz a preocupação de Aguirre.

“Temos informações do Colón pelos últimos amistosos que fizeram. Não disputaram campeonatos, agora estão voltando a jogar, mas sei que eles são uma equipe muito dura, o treinador é muito bom. Temos que nos preparar para uma partida difícil, porque será assim”, afirmou.

Já pelo lado do Colón, que ficou com a última vaga para disputar a Copa Sul-Americana após terminar o Campeonato Argentino em 11º lugar, a expectativa é de tentar surpreender os donos da casa e garantir um resultado histórico. A equipe finalizou sua preparação para o confronto com o Tricolor logo ao lado do CT da Barra Funda, na Academia de Futebol do Palmeiras.

O duelo com o São Paulo marcará o reencontro de Clemente Rodríguez com seu antigo clube. O lateral-esquerdo, que ficou conhecido em seus tempos de Boca Juniors, permaneceu no Morumbi por mais de um ano e meio, contudo, nesse período entrou em campo apenas três vezes.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X COLÓN

Local: estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 2 de agosto de 2018, quinta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Leodan Gonzalez (URU)

Assistentes: Miguel Nevas (URU) e Carlos Barreiro (URU)

SÃO PAULO: Sidão; Éder Militão, Bruno Alves (Arboleda), Anderson Martins e Reinaldo; Hudson, Liziero e Nenê (Lucas Fernandes); Everton (Brenner), Diego Souza (Gonzalo Carneiro) e Rojas

Técnico: Diego Aguirre

Colón: Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Emanuel Oliveira, Guillermo Ortiz e Clemente Rodríguez ( Gonzalo Escobar); Cristian Bernardi, Matías Fritzler, Adrían Bastía e Marcelo Estigarribia; Alan Ruiz e Javier Correa

Técnico: Eduardo Dominguez