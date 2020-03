Incomodado, Reinaldo avisa: “São Paulo não pode dar brecha”

O São Paulo venceu a Ponte Preta por 2 a 1 neste domingo, mas sofreu nos minutos finais o risco de levar o empate mesmo com um jogador a mais em campo. Após o apito final, Reinaldo, autor de um belo gol, não escondeu sua irritação.

“Ficou perigoso esse segundo tempo. A gente deu brecha para o time deles e isso não pode. O professor vem sempre falando para manter o nível. Não pode dar essa brecha”, disse o lateral, à Rádio Bandeirantes.

Pablo também falou sobre o excesso de gols perdidos pelo Tricolor e no drama que se tornou a parte final do confronto pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

“Nosso padrão é o primeiro tempo e temos sempre que manter o padrão. Não podemos tomar gol, temos de deixar o Volpi zerado para ter chance de vencer. Tivemos muitas ocasiões de gol, é difícil, 2 a 0 já não é fácil como parece, a gente tem de caprichar lá na frente e fazer os gols”, concluiu o camisa 9.