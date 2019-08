Igor Vinicius terá última prova de fogo contra forte lado esquerdo do Santos

Daniel Alves e Juanfran foram contratados para suprir uma carência na lateral-direita do São Paulo, porém as datas de suas estreias ainda são desconhecidas. Enquanto isso, Igor Vinícius deve permanecer como titular da posição e, na próxima partida, terá um desafio: parar o forte lado esquerdo do Santos.

O adversário do Tricolor do próximo domingo tem como característica principal explorar os lados de campo, com triangulações entre os laterais, os meias e os extremos. Nessa estratégia, destaca-se o lado esquerdo do Peixe, formado por Jorge, Pituca e Soteldo.

Os três jogadores têm grande influência na construção ofensiva do Santos. De acordo com o Footstats, Soteldo é o segundo atleta que mais colaborou com assistências para finalizações do time, com 20 passes em 12 partidas. Pituca é o quarto neste quesito, com 14 passes em 12 jogos, e Jorge é o sexto, com 12 passes em 11 partidas.

Igor Vinícius, que tem demonstrado qualidade no apoio ao ataque, não tem a mesma eficiência na marcação. Contra o Fluminense, na última rodada, o gol sofrido pelo São Paulo saiu justamente em um lançamento nas costas do lateral-direito.

Antes das chegadas de Daniel Alves e Juanfran, Igor Vinícius era a única opção do elenco para a lateral-direita. Isso porque Hudson, que vinha sendo utilizado por Cuca na posição, pediu para não ser mais improvisado. O camisa 25 pretende ser utilizado apenas como volante a partir de agora.

