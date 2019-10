Igor Gomes pode começar jogando contra adversário de sua última vez como titular

Igor Gomes tem tudo para voltar a ser titular do São Paulo após mais de quatro meses. “Esquecido” por Cuca, o jovem revelado em Cotia pode começar jogando na próxima quarta-feira, na Arena Fonte Nova, justamente contra o Bahia, seu adversário na última vez em que foi titular com a camisa tricolor, no dia 22 de maio, na derrota para o Esquadrão de Aço por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Um dos destaques do Campeonato Paulista e peça-chave do esquema montado por Vagner Mancini, Igor Gomes contribuiu de forma direta para a ida do São Paulo à decisão do Estadual. Com a chegada de Cuca, o meia perdeu espaço e passou a entrar eventualmente nos minutos finais de algumas partidas.

Com a ausência de Daniel Alves nos próximos dois compromissos do São Paulo devido à sua convocação para a Seleção Brasileira, o técnico Fernando Diniz tem tudo para apostar em Igor Gomes no duelo com o Bahia. No último sábado, o comandante tricolor conquistou sua primeira vitória pelo novo clube graças ao atleta, acionado no segundo tempo e que acabou completando para o fundo das redes o cruzamento rasteiro de Antony.

“Se eu tenho que dedicar o gol a alguém, tenho que dedicar ao grupo. Pessoal que estava de fora comigo me ajudou a trabalhar sério, sem largar, e agora, graças a Deus, conseguimos os três pontos para corar não só a mim, mas também ao trabalho que vem sendo feito”, afirmou Igor Gomes, reconhecendo a dificuldade de se manter comprometido com a falta de oportunidades sob o comando de Cuca.

Se Igor Gomes tem tudo para pintar como novidade na vaga de Daniel Alves, para o lugar de Antony a dúvida ainda paira sobre a cabeça de Fernando Diniz. Convocado pela Seleção Brasileira olímpica, o jovem atacante pode ser substituído por Alexandre Pato, mas o camisa 7 ainda é dúvida, já que se recupera de um estiramento na coxa direita. Vitor Bueno, Helinho e Calazans são as outras opções para o setor.

