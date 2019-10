Igor Gomes exalta Diniz, mas diz que “deve muito” a Vagner Mancini

Igor Gomes foi o destaque da vitória do São Paulo sobre o Atlético-MG neste domingo com um gol e um passe para o gol de Vitor Bueno. Escolhido por Fernando Diniz para ser titular, algo que só havia acontecido no Campeonato Brasileiro na primeira rodada, o jovem revelado em Cotia fez questão de lembrar a importância de Vagner Mancini em seu crescimento futebolístico.

“Costumo falar que o que acontece dentro de campo fica dentro de campo. Tenho um carinho enorme pelo Mancini, foi o primeiro que acreditou em mim. Sempre cobrava que eu pisasse na área e fosse mais decisivo nos jogos. Devo muito ao Mancini pelo jogador que me tornei hoje. Guardo ele no coração”, comentou Igor, que também não poupou elogios ao seu atual comandante na hora de falar sobre os lances de gol deste domingo.

“Vale ressaltar que não foi só a jogada do Antony. Nós ficamos circulando a bola, buscando o melhor caminho até o gol. Foi uma grande jogada individual do Antony, temos esse entrosamento desde a base. O segundo gol saiu em uma saída de bola do tiro de meta, que é trabalhada pelo Diniz. Tive a felicidade de enxergar o Bueno, foi um grande passe. Ele teve a felicidade de acertar uma bela finalização de esquerda. É um grande finalizador”.

Agora, fica a dúvida. Igor Gomes será titular no clássico de quarta-feira, contra o Palmeiras, no Allianz Parque?

“Tem que perguntar para o Diniz. Estou aqui para quando precisarem de mim, eu sirvo ao São Paulo. Procuro mostrar sempre o melhor. Na próxima rodada temos um clássico, que é sempre importante vencer. Quero jogar, mas respeito sempre a opinião dele”, despistou o garoto, ciente de que Daniel Alves estará de volta.

“O Dani tem essa versatilidade de jogar de meia, segundo volante, lateral… Eu também posso jogar de segundo volante, falso 9, de 10. Tenho certeza que o Diniz vai fazer o melhor para o jogo. O que ele falar é uma ordem e a gente respeita”, concluiu.