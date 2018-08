Hudson vira dúvida e Liziero é desfalque certo contra o Ceará

O São Paulo deve ter um meio de campo inédito nesse domingo, contra o Ceará, às 11h, no Morumbi. Nessa quarta-feira, o volante Hudson virou dúvida para o confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e Liziero se tornou desfalque certo.

Uma dividida no primeiro tempo fez com que Hudson deixasse o campo por alguns minutos no duelo dessa quarta, contra o Paraná, mas o jogador acabou voltando para a disputa. No intervalo, porém, as dores aumentaram e os médicos preferiram tirar o atleta do jogo por causa da suspeita de uma hiperextensão no joelho direito, causada depois de um movimento brusco no local.

O jogador deixou a Vila Capanema mancando e passará por um exame de imagem nessa quinta. O resultado desse exame é que vai mostrar se houve lesão ou não. Só a partir daí é que Diego Aguirre saberá se poderá ou não contar com o volante no domingo.

Liziero, escolhido para entrar no time no intervalo da partida com o Paraná, justamente na vaga de Hudson, acabou recebendo seu terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática.

Caso realmente Hudson não reúna condições, Araruna, Rodrigo Caio e o jovem Lucas Kal estão entre as possibilidades mais concretas para formar dupla com Jucilei.

O primeiro é volante de origem, apesar de costumeiramente ser utilizado na lateral direita. O zagueiro em questão já atuou como volante e foi liberado recentemente pelo departamento médico. A última partida de Rodrigo Caio aconteceu exatamente contra o Ceará, no primeiro turno, quando o jogador acabou sofrendo uma grave lesão no pé. Já Lucas agradou após ser testado contra o Cruzeiro, no Mineirão.

“Ainda não pensei, sinceramente. A partir de agora temos de ver como acabaram os jogadores hoje, talvez Hudson não possa jogar, o Liziero recebeu o terceiro cartão, talvez alguma coisa mude obrigatoriamente. Temos alguns dias para pensar e tomar as melhores decisões”, despistou Diego Aguirre, na entrevista coletiva concedida logo após o empate por 1 a 1 com o Paraná Clube.