Hudson minimiza derrotas e vê São Paulo adquirir padrão de jogo

Hudson minimizou as derrotas do São Paulo na semana passada, pela Copa Flórida. De acordo com o volante, a pré-temporada nos Estados Unidos tinha como objetivo fazer o time absorver os conceitos do técnico André Jardine, além de aprimorar a forma física dos jogadores.

“Foi um período muito importante para os jogadores novos se adaptarem e se entrosarem com a equipe. O Jardine teve pelo menos uma semana cheia para trabalhar as ideias dele”, disse Hudson, em entrevista à Espn, nesta segunda-feira.

“A gente já está conseguindo assimilar muita coisa, já se vê o time com um padrão de jogo. Claro que gostaria muito de ter vencido os jogos, mas a preparação e a identidade que ele está buscando é o mais importante”, ressaltou.

Em solo norte-americano, o Tricolor perdeu para Eintracht Frankfurt-ALE e Ajax-HOL por 2 a 1 e 4 a 2, respectivamente. Na avaliação de Hudson, em razão da falta de entrosamento, é normal o número elevado de gols sofridos nas duas partidas.

“Como estamos nos adaptando a uma nova forma de jogar, com a chegada de novos jogadores, a gente considera que acaba sendo normal, porque estamos buscando uma identidade ainda. Por mais que o resultado não seja o que a gente busca, os gols acabam vindo por falhas de posicionamento, que é algo que estamos buscando para a equipe”, analisou o camisa 25.

Em ambos os jogos, André Jardine armou um time diferente para cada um dos tempos. Ao todo, foram utilizados 26 dos 30 atletas do elenco são-paulino levados a Orlando. De volta ao Brasil nesta terça-feira, o São Paulo terá o resto da semana para fazer os últimos ajustes antes do duelo com o Mirassol, neste sábado, no Pacaembu, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

“Foram dois bons testes para a gente começar a entender o que o Jardine quer e o potencial da equipe. Temos uma margem muito grande de melhora pela frente e vamos buscar isso para que a gente possa pelo menos na estreia já estar o mais perfeito possível”, concluiu Hudson.