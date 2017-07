Hernanes manda recado a Dorival: “Meu lugar é perto da área”

Principal reforço do São Paulo no ano, Hernanes voltará diferente ao clube no qual foi formado. Após sete anos jogando no exterior, o meio-campista de 32 anos diz ter mudado o seu estilo de jogo e posicionamento, preferindo atuar mais adiantado. É assim que ele quer defender a camisa tricolor em sua segunda passagem pelo clube e, por isso, já mandou um recado para o técnico Dorival Júnior.

Em 2010, o Profeta deixou o Morumbi para assinar com a Lazio, da Itália, onde jogou também em outras duas equipes tradicionais: Inter de Milão e Juventus, pelas quais teve atuações mais tímidas. Depois, acabou se transferindo para o chinês Hebei Fortune, que o emprestou ao São Paulo por um ano.

“Mudei um pouco o meu estilo de jogo de lá para cá. Com o passar dos anos, fui jogando cada vez mais adiantado. Foi assim na Lazio e na Inter de Milão. Na Juventus atuei mais recuado, mas o meu lugar é perto da área (risos). O torcedor pode esperar um jogador pronto para ajudar os companheiros com jogadas ofensivas e finalizações. Essas são as minhas características”, assegurou o atleta ao site oficial do São Paulo.

Na tarde da última sexta-feira, Hernanes foi recepcionado com uma calorosa festa da torcida são-paulina no saguão de desembarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Em seguida, visitou o CCT da Barra Funda para conhecer os novos companheiros e rever os funcionários do clube.

“Não imaginava uma recepção tão calorosa assim, porque há sete anos estava longe do clube. E não esperava que o torcedor guardasse com tanto carinho os momentos que tive no Tricolor. Realmente foi bem legal e surpreendente esta recepção de boas-vindas. Só posso agradecer e tentar retribuir”, afirmou o jogador, que teve a contratação anunciada de forma repentina e surpreendente na manhã de quarta-feira.

“Foi tudo muito rápido. Em poucas horas resolvemos tudo, e eu disse sim. Não deu nem tempo de ficar desesperado, porque foi bem rápido (risos). O futebol é emocionante por isso também”, relatou.

Regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, Hernanes será submetido a exames médicos no início da semana que vem antes de ficar à disposição. Em seguida, cumprirá a programação da comissão técnica e será integrado ao elenco para reestrear pelo São Paulo.