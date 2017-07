Após festa no aeroporto, Hernanes conhece novos companheiros no CT

Após ser recepcionado com festa pelos torcedores do São Paulo ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos na tarde desta sexta-feira, Hernanes se dirigiu ao CCT da Barra Funda. Lá, o Profeta se deparou com o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e foi apresentado ao técnico Dorival Júnior e aos novos companheiros.

O mandatário são-paulino deu as boas-vindas ao meio-campista, que fez questão de caminhar pelo CT para rever os funcionários do clube, do qual saiu em 2010 para rumar à italiana Lazio. Ele também conheceu os jogadores do elenco tricolor antes de deixar o local para descansar após a longa viagem da China ao Brasil.

Com a documentação regularizada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, Hernanes tem exames médicos marcados para o início da semana que vem antes de ficar à disposição. O volante, que chegou do chinês Hebei Fortune por empréstimo de um ano, ainda deve passar um período aprimorando a forma física até reunir condições de jogo e reestrear pelo São Paulo.

A expectativa pela chegada do Profeta era grande dentro do clube. Após a vitória sobre o Vasco, na última quarta-feira, o técnico Dorival Júnior e alguns jogadores falaram acerca da repentina contratação, anunciada de forma surpreendente naquela manhã.

“O Hernanes é um craque, um cara com o caráter que ele tem eu quero no meu grupo. Ele vai chegar e ajudar já. É um vencedor e um líder. Vai nos ajudar muito no São Paulo”, bradou o volante Petros.

“Tem uma história linda no clube. Tudo o que falarmos é pouco pelo o que ele já produziu aqui. Espero que chegue com a mesma intensidade dos últimos anos e que faça com que a equipe ganhe muito”, exaltou Dorival Júnior.