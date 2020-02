Hernanes e Pato têm última chance para mostrarem serviço antes de retorno de jovens

Depois de ficar em um empate frustrante contra o Novorizontino, o São Paulo terá pela frente o líder do Campeonato Paulista Santo André, no Estádio Bruno José Daniel, no domingo, às 16h. A partida terá importância especial para Hernanes e Alexandre Pato, que precisam mostrar serviço.

Isso porque será o último jogo do São Paulo antes do retorno de Igor Gomes e Antony, que estão na Colômbia para a disputa do pré-olímpico com a Seleção Brasileira. A competição termina neste domingo e, portanto, a dupla estará disponível para a partida contra o Corinthians, no dia 15.

Hernanes demonstrou uma evolução física em relação à última temporada, sendo mais participativo no ataque, além de ajudar com desarmes na defesa. O meio-campista também foi importante na vitória contra a Ferroviária, em Araraquara, ao marcar o primeiro gol do Tricolor no jogo.

Já Pato aproveitou a lesão de Helinho para ganhar uma vaga no ataque. Alternando com o Pablo na posição de centroavante, o camisa 7 teve bom desempenho nos dois últimos jogos, porém passou em branco. No entanto, o atacante marcou dois gols que foram mal anulados contra o Novorizontino.

Em 2019, Igor Gomes e Antony terminaram a temporada como titulares absolutos e duas das peças mais importantes do São Paulo. Como foram disputar o pré-olímpico no início deste ano, ainda não estiveram à disposição do Tricolor para uma partida do Campeonato Paulista.

Depois do empate com o Novorizontino, o São Paulo foi a oito pontos, na liderança do grupo C do Paulistão. O Tricolor ainda está invicto no estadual, com duas vitórias e dois empates.