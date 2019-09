Hernanes cita mudanças na equipe como fator para queda de desempenho do São Paulo

O São Paulo ficou apenas no empate com o CSA, neste domingo, no Morumbi, e chegou ao quarto jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. Hernanes retornou ao time titular após desfalcar a equipe por cinco partidas e atuou os 90 minutos. O meia afirmou que o momento negativo vivido pelo Tricolor passa pela adaptação do time aos reforços, além dos excessivos desfalques nas últimas partidas.

“A equipe tinha se encontrado, teve um momento bom. Depois, tiveram mudanças, vieram novos jogadores, alguns, como o meu caso, estavam lesionados. A equipe mudou, hoje entrou um time que nunca tinha mudado e não conseguimos sair com os três pontos”, analisou Hernanes.

“A bola não parece encontrar o caminho do gol, ou a gente não está tendo competência para fazer. Vamos trabalhar, agora temos 19 partidas para podermos aspirar coisas melhores”, completou.

Hernanes é o vice-artilheiro do São Paulo no ano, com quatro gols marcados. O meia ficou mais de um mês no departamento médico por conta de uma lesão no adutor direito.

Com o empate, o São Paulo encerrou o primeiro turno na quinta colocação, com 32 pontos somados. O time perdeu a oportunidade de entrar no G4, porém ultrapassou o Corinthians. Na próxima rodada, a equipe visita o Botafogo, no sábado que vem, às 11h.