Helinho alcança marca inédita pelo São Paulo com gol em estreia

Considerada uma das novas joias das categorias de base do São Paulo, Helinho precisou de apenas quatro minutos em campo para provar e fazer valer o status que lhe cabe desde os tempos de Cotia. No último domingo, no empate contra o Flamengo por 2 a 2 em pleno Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 37 entrou no intervalo, marcou um belo gol e, de quebra, bateu uma marca inédita para um jogador do tricolor.

Depois de receber de Luan pela ponta direita, driblar Renê e Cuellar, puxar para o centro do campo e acertar um chute preciso de perna esquerda, Helinho se tornou o primeiro jogador formado no CFA (Centro de Formação de Atletas em Cotia), a marcar um gol em sua estreia pelo time profissional do São Paulo. Após o jogo, o próprio garoto de 18 anos considerou o dia “inesquecível”.

Agora de Helinho, o recorde de gol mais cedo na equipe profissional estava dividido. O zagueiro Alex Silva (2006) e os atacantes Lucas Gaúcho (2010) e David Neres (2016) foram às redes na segunda partida em que entraram em campo. Enquanto o defensor marcou na vitória sobre a Ponte Preta (3 x 1), Lucas Gaúcho anotou no empate com o Vasco da Gama (1 x 1) e Neres fez também contra a Macaca, no triunfo por 2 a 0.

Além do recorde quando contabilizados atletas formados nas categorias de base do tricolor, Helinho também se tornou o primeiro jogador desde 2010 que marcou em tão pouco tempo em campo. Naquele ano, Fernandinho, na Arena Barueri, marcou quatro gols na goleada do São Paulo sobre o Monte Azul, sendo que o primeiro dos tentos foi com apenas quatro minutos em campo.

A lista de recordistas, inclusive, conta com outro atleta ainda presente no time comandado por Aguirre. No Brasileiro de 2017, Brenner marcou seu primeiro gol pelo time principal em seu quarto jogo. Além disso, grandes jogadores como Casemiro e Lucas Moura também figuram no top 10 de gols mais rápidos.

Confira a lista de jogadores que marcaram de forma mais rápida formados em Cotia:

Helinho, na estreia (Brasileiro 2018) – Flamengo (2 x 2)

Alex Silva, no segundo jogo (Brasileiro 2006) – Ponte Preta (3 x 1)

Lucas Gaúcho, no segundo jogo (Brasileiro 2010) – Vasco da Gama (1 x 1)

David Neres, no segundo jogo, (Brasileiro 2016) – Ponte Preta (2 x 0)

Casemiro, no terceiro jogo, (Brasileiro 2010) – Cruzeiro (2 x 2)

Ewandro, no terceiro jogo, (Paulista 2016) – Rio Claro (6 x 3)

Brenner, no quarto jogo, (Brasileiro 2017) – Bahia (1 x 1)

Ademilson, no sexto jogo, (Brasileiro 2012) – Figueirense (2 x 0)

Lucão, no sexto jogo, (Copa do Brasil 2014) – CRB-AL (3 x 0)

Lucas Moura, no sétimo jogo, (Brasileiro 2010) – Atlético-MG (3 x 2)

Henrique, no sétimo jogo, (Paulista 2010) – Grêmio Barueri (3 x 1)