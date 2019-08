Fora do San-São, Juanfran tem papo com Cuca: “Já sei como vou jogar”

Juanfran já sabe como irá jogar no São Paulo. O lateral-direito revelou nesta sexta-feira, durante sua apresentação, que conversou com o técnico Cuca, assim como Daniel Alves, e neste papo o treinador são-paulino já mostrou à dupla como planeja utilizá-la na equipe.

“Falamos com o Cuca, não podemos contar como vamos jogar, mas posso jogar em muitas posições, assim como Dani [Alves]. O São Paulo ganha muito com a nossa vinda, não só pelos jogadores, mas pelas pessoas”, disse Juanfran.

Para o clássico contra o Santos, o novo lateral-direito tricolor está completamente descartado. Sem tempo para se preparar da forma apropriada e ter seu nome publicado no BID, da CBF, Juanfran assistirá ao San-São da arquibancada.

“O que mais quero é começar a jogar, estou à disposição de Cuca. Amanhã não poderei jogar, mas penso que amanhã vamos ganhar e que daqui até o final da temporada estaremos entre os melhores e brigaremos pelo título. Que possamos ir para a Libertadores, que é um campeonato importante”, prosseguiu.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Tido como um dos pilares do Alético de Madrid de Diego Simeone que chegou a duas finais da Liga dos Campeões, Juanfran oferece a Cuca diversas possibilidades, podendo atuar como lateral-direito, lateral-esquerdo, mais avançado e até mesmo na zaga. Mas, a versatilidade não é seu único ponto forte. As qualidades do novo jogador do São Paulo vão muito além das quatro linhas.

“Temos uma grande equipe, posso jogar em muitas posições, isso não é problema. Lateral-direito, esquerdo, avançado, o que eu quero é jogar, ajudar, seja um ou 90 minutos. Quero ser um exemplo para os meus companheiros, um jogador que deixa a vida em campo, como foi em toda a minha carreira. Por isso fui tão querido pela torcida do Atlético de Madrid. Eles viam que eu trabalhava e deixava a vida por aquela camisa. Agora, independentemente da posição que eu jogar, vou deixar a vida pela camisa do São Paulo”, concluiu.