Fernando Diniz minimiza seca de gols de Pablo: “Estou com ele”

O técnico Fernando Diniz procurou minimizar a seca de gols de Pablo após o atacante mais uma vez não conseguir balançar as redes. Contra a LDU, o camisa 9 teve uma grande oportunidade na reta final do jogo, saindo cara a cara com o goleiro, mas acabou sendo travado na hora do arremate, dentro da área, levando a torcida à loucura.

“O Pablo é um grande jogador, foi contratado pelo São Paulo porque fez temporada magnífica no Athletico-PR. Eu estive no Athletico-PR e sei que o Pablo teve procura de vários clubes. Ele está passando por um momento que vai acabar. A gente ganhando facilita. Estou com ele, a torcida acabou compreendendo por conta da vitória. Conforme o coletivo estiver andando, esse momento do Pablo vai acabar”, afirmou Fernando Diniz.

Reforço mais caro da história do São Paulo (R$ 25 milhões), Pablo desembarcou no Morumbi em 2019 com o rótulo de solução para os problemas do Tricolor no ataque, porém, acabou sofrendo três lesões na última temporada, o que o limitou a disputar apenas 28 jogos e marcar sete gols pelo seu então novo clube.

Campeão e artilheiro da Copa Sul-Americana com o Athletico-PR, Pablo agora vive um momento bem diferente no São Paulo. O atacante figura atualmente na reserva depois de ser desbancado por Pato na disputa pela vaga de centroavante e vem falhando nas tentativas de convencer Fernando Diniz de que pode ser o “homem gol” do Tricolor em 2020.

Na atual temporada, Pablo soma dez jogos e apenas um gol, marcado na estreia do São Paulo no Paulistão, contra o Água Santa. A próxima oportunidade que o atacante terá para, enfim, desencantar acontece no sábado, contra o Santos, às 19h (de Brasília), no Morumbi, compromisso em que poderá até mesmo iniciar como titular, já que Fernando Diniz não confirmou, mas também não descartou poupar alguns de seus atletas para o confronto com o River Plate, terça-feira, pela Libertadores.