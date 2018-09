São Paulo tem novidades, mas perde Bruno Peres contra o Galo

Com retornos, novidades e uma série de desfalques (sendo um deles o de Bruno Peres), o técnico Diego Aguirre relacionou 21 jogadores para o duelo com o Atlético-MG, marcado para as 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Independência, e válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após cumprirem suspensão contra o Fluminense, Nenê e Jucilei estão novamente à disposição. Assim como Gonzalo Carneiro, livre de dores musculares. As novidades ficam por conta de dois jogadores oriundos das categorias de base do clube: o zagueiro Rodrigo e o atacante Pedro Bortoluzo.

Aos 20 anos, Rodrigo foi relacionado pela primeira vez para uma partida do time principal. No clube desde 2013, o defensor coleciona oito títulos pelas equipes de base, sendo sete pelo sub-20.

Já Bortoluzo, dois anos mais velho, volta a ter uma chance no time profissional. Ele foi promovido por Edgardo Bauza em 2016, quando disputou dez jogos. Nas últimas duas temporadas, contudo, defendeu Paraná e Guarani por empréstimo, retornando ao São Paulo no segundo semestre de 2018.

Apesar dos retornos e das novidades, o técnico Diego Aguirre terá problemas para montar o time. São sete desfalques no total. O mais recente deles é o de Bruno Peres, que apresentou estiramento no adutor direito em exame de ressonância magnética. Ele deixou a partida contra o Fluminense com dores e na reapresentação ficou em tratamento no Reffis.

Além do lateral estão fora Diego Souza (suspenso), Arboleda (seleção equatoriana), Luan (Seleção Brasileira sub-20), Everton (estiramento na coxa esquerda), Araruna (tendinite no calcâneo esquerdo) e Rodrigo Caio (trauma no joelho direito).

A provável escalação do São Paulo tem Sidão; Régis, Anderson Martins, Bruno Alves e Edimar (Reinaldo); Jucilei, Hudson e Nenê; Joao Rojas, Tréllez e Reinaldo (Everton Felipe).

O São Paulo lidera o Brasileirão com três pontos de vantagem em relação ao segundo colocado Internacional (46 a 43). O Atlético-MG ocupa o sexto lugar, com 35.

Abaixo, confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean, Lucas Perri e Sidão

Laterais: Edimar, Régis e Reinaldo

Zagueiros: Anderson Martins, Bruno Alves e Rodrigo

Volantes: Hudson, Jucilei e Liziero

Meias: Caíque, Everton Felipe, Rojas, Nene e Shaylon

Atacantes: Brenner, Gonzalo, Pedro Bortoluzo e Tréllez

