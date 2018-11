Everton sobre vaias da torcida: “Temos de aguentar as consequências”

A torcida do São Paulo não se conformou após o empate em 0 a 0 com o Sport, nesta segunda-feira, no Morumbi. Depois do apito final, vaias tomaram conta do estádio, além de gritos chamando o time de amarelão. Everton, um dos poucos atletas exaltados pelos tricolores neste ano, comentou sobre o descontentamento vindo das arquibancadas.

“Não fizemos o gol, temos de aguentar as consequências. Tínhamos tudo para entrar no G4, mas perdemos a oportunidade. Agora é trabalhar”, disse Everton à Rádio Globo.

Bastante abatidos, os jogadores do São Paulo não atenderam à imprensa na saída de campo, com exceção de Everton. Nenê, responsável por perder o pênalti que colocaria o Tricolor de volta ao G4, não escondeu a grande decepção depois de ser vaiado quando foi substituído pelo jovem Igor Gomes.

Agora, o São Paulo terá de vencer a Chapecoense na última rodada, fora de casa, e torcer por um tropeço do Grêmio contra o Corinthians, em Porto Alegre. Todas as partidas do Campeonato Brasileiro acontecerão no próximo domingo, às 17h (de Brasília).

