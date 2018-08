Everton Felipe é apresentado e revela recusa a propostas melhores

Everton Felipe foi apresentado nesta quinta-feira como novo reforço do São Paulo. Após uma longa negociação com o Sport, que também tinha outras propostas por parte de grandes clubes do Brasil, o Tricolor conseguiu vencer a concorrência para assinar com o atacante graças a um fator fundamental: a vontade do atleta, que sonhava em defender o clube do Morumbi.

“Quando o Raí ligou para falar com o meu empresário, fiquei muito feliz. Quando ele diz que você faz parte do projeto do clube, é diferente. Até chegou propostas melhores para mim, mas minha vontade em vestir a camisa do São Paulo, por ele ter ligado, foi muito maior do que qualquer outra proposta”, disse Everton Felipe.

Revelado pelo Sport, o jogador de 21 anos permanecerá emprestado até o final de 2019, mas o São Paulo terá de exercer a opção de compra ao fim do vínculo inicial caso Everton Felipe atinja algumas metas estabelecidas em contrato. Em troca, Morato vai para o Leão também por empréstimo, mas o Tricolor segue também com a opção de compra do atacante, que pertence ao Ituano.

“Chegar no São Paulo é uma grande responsabilidade. Em termos de titularidade, primeiro tenho que buscar meu espaço no elenco, estou aqui para ajudar o grupo. O São Paulo tem conseguido bons resultados, então espero ajudar o time a continuar conquistando bons resultados e a manter a liderança no Campeonato Brasileiro. Com o elenco que o São Paulo tem, vamos conseguir nos manter na liderança”, prosseguiu.

Tido como um dos atletas mais promissores do futebol brasileiro, Everton Felipe espera retomar o grande nível após sofrer uma séria lesão no ligamento cruzado anterior do joelho no ano passado. Após ficar aproximadamente seis meses fora dos gramados, o atacante não esconde sua “fome de bola” e garante que pode atuar em qualquer posição do setor ofensivo.

“Eu não gosto muito de comentar sobre minhas características, joguei 124 jogos pelo Sport, aprendi a jogar em todas as posições lá na frente, até de 9 já joguei. Então, me adaptei muito bem nas posições. Minha lesão foi no dia 1 de setembro. De lá para cá, passei por um processo de recuperação muito difícil, mas consegui voltar, treinar um pouco, fiz alguns jogos. Meu último jogo foi contra o Grêmio, quando começou a surgir as negociações, e decidi junto com a diretoria do Sport em não jogar mais”, concluiu Everton Felipe, que não disputa uma partida oficial desde o dia 13 de junho.

