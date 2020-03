Entenda a situação de Rojas, que foi inscrito na Libertadores pelo São Paulo

A grande novidade do São Paulo na lista de inscritos da Libertadores foi o atacante Joao Rojas. Apesar de ter seu nome registrado para a disputa da competição continental, o jogador não está nos planos do Tricolor para os próximos compromissos da equipe.

Após a vitória sobre a Ponte Preta, Fernando Diniz foi perguntado sobre a situação de Rojas. O treinador explicou que sua inscrição na Libertadores é simbólica, por conta do esforço do jogador durante a recuperação, deixando claro que ainda não planeja utilizar o atacante.

“Eu acho que é um prêmio para o Rojas. A gente não conta com ele agora. Temos um elenco enxuto e pudemos arriscar. Ele tem características de velocidade, de drible, espero poder contar com ele”, disse Diniz.

O caso de Joao Rojas é incomum no futebol. Quando vivia bom momento pelo São Paulo em outubro de 2018, o atacante sofreu uma ruptura do tendão patelar direito durante uma partida contra o Vitória, no Barradão. Na semana seguinte, o jogador foi submetido a uma cirurgia para reconstituir os ligamentos.

Em agosto do ano passado, quando Rojas apresentava uma evolução na recuperação e já corria no gramado do CT da Barra Funda, voltou a sofrer uma lesão no joelho direito, dessa vez uma ruptura do tendão quadricipital. Com a novo incidente, o jogador passou novamente por uma cirurgia.

Desde então, Rojas tem feito um trabalho específico para se recuperar da segunda lesão. O atacante fez um tratamento intensivo no final do ano passado, tendo menos tempo de férias do que o restante do elenco.

A expectativa do São Paulo é contar com Rojas apenas no início do Campeonato Brasileiro, em abril. Nesta segunda-feira, o jogador apareceu no gramado do CT da Barra Funda, porém ainda não reúne condições para realizar atividades físicas de maior intensidade.

Rojas chegou ao São Paulo em junho de 2018, contratado junto ao Talleres. Na ocasião, o equatoriano assinou contrato válido por duas temporadas com o Tricolor. Até o momento, o jogador disputou 20 partidas pela equipe do Morumbi e marcou um gol, além de ter colaborado com cinco assistências.