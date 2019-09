Emprestado, Gómez é destaque no CSA, mas não enfrentará o São Paulo

Contratado pelo São Paulo em 2017 após chamar a atenção com a camisa do Santa Fe, da Colômbia, Jonatan Gómez não conseguiu se firmar no clube do Morumbi e acabou emprestado. Primeiro para o Al-Fayha, da Arábia Saudita. Depois, CSA, time pelo qual recuperou seu bom futebol e onde se tornou unanimidade. Porém, no próximo domingo, pela última rodada do 1º turno do Brasileirão, ele não poderá entrar em campo.

Emprestado pelo Tricolor paulista, Gómez não tem qualquer chance de enfrentar o clube ao qual pertence. Porém, mesmo se Raí e companhia tivessem aceitado a liberar o atleta para disputar a partida do próximo domingo, ele não poderia entrar em campo, uma vez que recebeu cartão amarelo na última rodada e terá de cumprir suspensão automática.

Desde que chegou ao CSA, Jonatan Gómez disputou 11 partidas e marcou dois gols. Em apenas um jogo o argentino não foi titular. Na última rodada, contra a Chapecoense, foi autor de um bonito gol que fechou o placar de 2 a 0 e também balançou as redes contra o Fluminense, fora de casa, na importante vitória por 1 a 0.

Sem Gómez, o técnico Argel Fucks pode acionar o experiente Didira, de 31 anos, contra o São Paulo.

“O Didira é uma opção. Durante a semana vamos definir uma escalação, vamos definir uma estratégia. [O São Paulo] É um adversário de calibre alto, então a gente vai trabalhar essa semana para decidir qual jogador a gente vai usar no lugar do Gómez”, afirmou o treinador do CSA.

Atual quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos, o São Paulo trata a vitória sobre o CSA, em casa, como obrigação para seguir firme na briga pelas primeiras posições da tabela. Para a partida do próximo domingo, a tendência é que Antony, Pablo e Alexandre Pato voltem ao time titular. Hernanes e Daniel Alves também podem pintar como novidades, mas há a possibilidade de ambos serem poupados, o primeiro por ainda estar se recuperando de lesão muscular e o segundo por conta dos amistosos disputados com a Seleção Brasileira nos EUA.

