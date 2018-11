Em queda no Brasileirão, São Paulo deixa G4 após 22 rodadas

O São Paulo amarga uma grande queda de rendimento e agora terá que suportar a pressão por deixar o G4 no Campeonato Brasileiro. Com a vitória em casa do Grêmio diante do Vasco neste domingo, o São Paulo encerra a rodada na quinta colocação – situação que causou, inclusive, a demissão do técnico Diego Aguirre.

O Tricolor paulista estava no G4 do Brasileiro havia 22 rodadas – posição que o levaria diretamente para a fase de grupos da Libertadores 2019. Entrou no seleto grupo na 11ª rodada ao vencer o Atlético-PR fora de casa, quebrando, inclusive, um tabu na Arena da Baixada.

Tanto Grêmio como São Paulo estão com 58 pontos na tabela de classificação. No entanto, a equipe gaúcha leva vantagem no critério de desempate de vitórias (16 contra 15). A quinta e sexta colocações reservam vagas apenas na etapa preliminar da Libertadores.

O São Paulo foi líder do Brasileirão durante sete rodadas e agora vê o Palmeiras perto de levantar a taça. No entanto, o desempenho no returno é sofrível, com três vitórias, oito empates e três derrotas – é o 13º no segundo turno.