O São Paulo sofreu, mas conseguiu a vaga na semifinal do Campeonato Paulista com a vitória por 2 a 0 sobre o São Caetano. Após a partida no Morumbi na noite desta terça-feira, os jogadores do Tricolor fizeram questão de comemorar o resultado com uma foto no vestiário, divulgada por vários integrantes do elenco nas redes sociais.

Agora, o São Paulo aguarda o encerramento das quartas de final para saber o próximo adversário.