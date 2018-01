Dorival fecha treino no São Paulo, mas mostra time para o Majestoso

O São Paulo fez mistério na véspera do clássico contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista. Na manhã desta sexta-feira, o técnico Dorival Júnior mudou a programação original do clube e decidiu fechar o treino tático. Assim, os jornalistas tiveram de se recolher ao estacionamento do CT da Barra Funda durante a atividade que definiu a equipe que disputará o Majestoso.

Após cerca de meia hora de treino, quando a imprensa foi chamada de volta para as dependências internas do CT, o time titular terminava de aprimorar as jogadas de bola parada, enquanto os reservas realizavam um trabalho em campo reduzido.

A formação era a mesma da vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, na última quarta-feira, com Sidão; Éder Militão, Rodrigo Caio, Anderson Martins e Edimar; Jucilei; Marcos Guilherme, Petros, Shaylon e Brenner; Diego Souza.

Em entrevista coletiva concedida após o treino, o zagueiro Anderson Martins comentou a decisão de Dorival em dirigir um trabalho com mais privacidade. “Clássico sempre se decide nos detalhes. É mais para acertar o posicionamento, para que a gente tenha um pouco mais de atenção no jogo de amanhã”, explicou.

Já o meia Christian Cueva segue como dúvida. O peruano participou normalmente do aquecimento e do treino entre os reservas e fisicamente está apto para jogar. A confirmação de sua presença no duelo, contudo, será feita somente no período da tarde, quando o São Paulo divulgar a lista de relacionados.

O clima no clube, porém, sugere a ausência do camisa 10 diante do Corinthians. Apesar do seu pedido de desculpas à torcida, Cueva é visto como um jogador cujo comportamento profissional deve ser alterado se quiser continuar atuando pelo São Paulo.

Diante de uma proposta recusada do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e insatisfeito com a condição prévia de reserva para o duelo em Mirassol, Cueva nem sequer figurou na lista de relacionados. Nas palavras do diretor-executivo de futebol Raí, o armador “não está comprometido com a agenda do clube no momento”, embora não abra mão dele neste momento.

Válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o primeiro Majestoso do ano será realizado a partir das 17 horas (de Brasília), no Pacaembu, com mando alvinegro. Com quatro pontos ganhos, o São Paulo lidera o Grupo B do torneio. O time alvinegro, por sua vez, ocupa o primeiro lugar do Grupo A, com seis pontos.