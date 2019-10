Diniz vê vitória merecida e agradece à torcida por estreia no Morumbi

O técnico Fernando Diniz estreou como técnico do São Paulo no Morumbi de maneira bem-sucedida na tarde deste domingo. Satisfeito com a vitória por 1 a 0 sobre o rival Corinthians, o recém-chegado comandante agradeceu aos torcedores que compareceram ao estádio.

Superior desde o começo da partida, o São Paulo acertou a trave de Cássio com Reinaldo no primeiro tempo. Na etapa complementar, após chute na trave de Vitor Bueno, o time tricolor enfim marcou o gol da vitória em cobrança de pênalti executada por Reinaldo.

“No primeiro tempo, tomamos cuidado com os contra-ataques do Corinthians, mas arriscamos menos do que deveríamos. Esse foi o ajuste principal que fizemos para o segundo tempo. O São Paulo realmente mereceu a vitória”, declarou Fernando Diniz.

Com os clássicos de torcida única, exatos 37.561 torcedores são-paulinos estiveram no Morumbi para acompanhar o clássico. A torcida ficou ressabiada com algumas saídas de bola à la Fernando Diniz, mas deixou o estádio satisfeita com o triunfo sobre o rival.

“Agradeço pelo apoio da torcida em minha estreia aqui e contra um rival importante. É bom começar vencendo um adversário direto. A torcida compareceu e apoiou do começo ao fim. Fez a diferença e esperamos trazer alegrias, porque estão merecendo”, declarou o técnico.

São Paulo e Corinthians têm os mesmos 43 pontos e 11 vitórias, mas o time alvinegro leva vantagem no saldo de gols e detém o quarto lugar. Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe dirigida por Fernando Diniz enfrenta o Cruzeiro às 21 horas (de Brasília) de quarta-feira, no Mineirão.