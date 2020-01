Diniz se apoia em vídeos antes de encarar o Palmeiras em Araraquara

O técnico Fernando Diniz mais uma vez reuniu neste sábado o elenco do São Paulo em uma das salas do CT da Barra Funda para exibir alguns vídeos que podem ajudar a equipe no clássico contra o Palmeiras. Ciente de que o time, apesar da vitória sobre o Água Santa, tem de melhorar, o comandante tricolor se apoia nas imagens para acelerar o processo neste início de temporada.

Na véspera da estreia no Campeonato Paulista, Fernando Diniz e sua comissão técnica já tinham usado a mesma estratégia. Com o auxílio do departamento de análise de desempenho, o treinador são-paulino vem trabalhando incessantemente alguns pontos identificados pelas imagens para evitar algumas falhar que podem custar a vitória.

Após a exibição de vídeos, o elenco do São Paulo foi ao gramado para exercícios aeróbios elaborados pelos preparadores físicos Pedro Campos e Wagner Bertelli. Logo em seguida, Fernando Diniz comandou um treino coletivo, promovendo ajustes para o importante Choque-Rei de domingo.

Hernanes, Pablo e companhia ainda trabalharam as finalizações, colocando o “pé na forma” antes do primeiro grande teste de 2020. A delegação viajará para Araraquara na tarde deste sábado para o confronto com o Palmeiras, que acontece domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa.

Como no meio de semana haverá o duelo com a Ferroviária, o São Paulo permanecerá em Araraquara após o clássico. A partida contra a Locomotiva está marcada para quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), novamente na Arena Fonte Luminosa.