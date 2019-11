Diniz prevê Antony apto a atuar contra o Ceará, apesar de lesão

O técnico Fernando Diniz deverá contar com um reforço extremamente importante para os últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro. Antony, que havia sido convocado pela Seleção Brasileira Pré-Olímpica, sentiu dores na coxa e acabou sendo cortado do Torneio de Tenerife, mas, apesar do problema físico do jovem atacante, o treinador do São Paulo aparentemente conta com ele para o duelo do próximo domingo, com o Ceará, fora de casa.

“O Antony não teve nada, foi algo muito discreto. Resolveram cortá-lo, mas é um cara que não preocupa. O Antony está no DM, e o DM não tem nenhum jogador que preocupa. Durante a semana acho que ele vai ficar disponível”, afirmou Fernando Diniz.

Neste sábado, contra o Santos, Daniel Alves foi o responsável por preencher a lacuna deixada por Antony, mas de maneira diferente. Sem a bola, o capitão da Seleção Brasileira acompanhava o lateral adversário, mas, ao atacar, aparecia ora aberto, ora mais centralizado, colaborando na construção das jogadas.

“O Daniel Alves é muito intenso, fez grandes partidas como lateral e grandes partidas por dentro. Hoje, na marcação, ele marcou pelo lado, como o Antony, e para atacar dei mais liberdade, fez ótimas jogadas”, comentou Diniz.

Com ou sem Antony, o São Paulo terá de reagir no próximo domingo, quando enfrentará o Ceará, no Castelão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sonhando com uma vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores, o time comandado por Fernando Diniz precisa urgentemente acabar com a sequência de três jogos sem vitória na competição.