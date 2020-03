Diniz lamenta provável pausa no futebol devido ao momento do São Paulo

O São Paulo conseguiu uma importante vitória pela Copa Libertadores da América e, na sequência, venceu o Santos, ambos os jogos disputados no Morumbi. O momento é bom, mas nesse sábado os torcedores já não puderam ajudar a equipe devido a pandemia de coronavírus.

“Superestranho. O futebol que a gente pratica, nesse mundo de alto rendimento, torcedor é protagonista junto com os jogadores, sempre faz falta, ainda mais a torcida do São Paulo, do jeito que está se encaixando com o time, sinergia grande, quarta foi um jogador a mais, o jogador se sente contagiado, fica mais fácil trabalhar. Foi ruim para a gente”, comentou o técnico Fernando Diniz ao Sportv, ciente de que a tendência é que o Campeonato Paulista seja paralisado, assim como já Conmebol já fez com a Libertadores.

“A semana não é a mesma. Talvez tivesse uma ou outra, talvez. O time ia estar na adrenalina da Libertadores. Temos de esperar, a tendência é que pare (o campeonato) pelo número de casos. Se não parar, esportivamente é bom. A gente não sabe até quando isso vai durar. O planejamento a gente tem, retoma na terça pela manhã. Se não tiver nenhuma intercorrência, é isso”.

O São Paulo enfrentaria o River Plate, terça-feira, no Morumbi. Ou seja, emendaria seu terceiro compromisso seguido em casa e embalado por duas vitórias. Por ora, a programação prevê duelo com o Bragantino, sábado, de novo no Cícero Pompeu de Toledo.