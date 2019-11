Diniz elogia Daniel Alves e o blinda de críticas: “Ele emana coisas positivas”

Fernando Diniz foi só elogios a Daniel Alves após o empate em 1 a 1 com o Santos, neste sábado, na Vila Belmiro. Ciente das críticas que o lateral-direito tem recebido recentemente, o treinador do São Paulo comentou sobre o papel decisivo de seu camisa 10 no clássico e também sobre a influência que o consagrado jogador possui sobre o elenco.

“Quando se fala de Daniel Alves, estamos falando de um jogador de nível muito alto. Mas, além disso, é uma liderança muito positiva, treina todos os dias, chega antes no CT, vai embora depois, cuida da alimentação, é um exemplo. Ele emana coisas positivas”, afirmou Fernando Diniz.

Que Daniel Alves é um grande reforço também para as questões extracampo, isso ninguém duvida, entretanto, para muitos, dentro das quatro linhas o lateral-direito da Seleção Brasileira vinha deixando a desejar, opinião que Fernando Diniz claramente não concorda.

“Não trouxemos um cara driblador, fazedor de gol. Então, essa cobrança pelo Daniel Alves é muito descontextualizada. Em todas as coisas que ele está fazendo, ele tem ajudado. Ele ajuda na liderança em campo, na marcação, em tudo”, prosseguiu.

Neste sábado, Daniel Alves foi decisivo para sua equipe, marcando o gol do empate no clássico e comandando a notável melhora que o São Paulo teve no segundo tempo. Dos seus pés não só saiu o gol como também outras oportunidades claras para seus companheiros converterem, fruto da evolução coletiva do time tricolor.

“Se eu não me engano, ele participa do roubo da bola, dá um excelente passe e acompanha a jogada. Ainda bem que foi assim. Se não, estaríamos discutindo sobre críticas que não tem a ver, porque, quando o resultado não vem, acaba havendo uma carnificina”, disse.

“Ele já entrou para buscar o melhor espaço. A maneira como a equipe jogou sem profundidade no primeiro tempo dificultou a aparição dele. Quando melhoramos, o Daniel Alves melhorou, porque ele é um jogador coletivo. O Daniel é um dos melhores jogadores do mundo, mas é coletivo”, concluiu Fernando Diniz.