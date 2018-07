Diego Souza pede São Paulo “ditando o ritmo” contra o Corinthians

Quando o Campeonato Brasileiro foi interrompido para a disputa da Copa do Mundo, o São Paulo vivia seguramente seu melhor momento em relação aos primeiros meses da temporada, dando mostras de evolução sob o comando de Diego Aguirre e na terceira posição da tabela de classificação, quatro pontos atrás do líder Flamengo, justamente seu adversário no retorno da competição nacional.

Após esse período de preparação, chegou o tão esperado duelo e o cenário que se apresentava para o tricolor não era nada animador, haja visto o bom time que havia do outro lado e motivado por um Maracanã lotado. Enfim, o São Paulo não se intimidou e saiu de campo com os três pontos ao vencer por 1 a 0, com gol marcado por Everton, ex-jogador do Rubro-Negro. Após a partida, o próprio Diego Souza confessou que a missão era extremamente complicada.

“Tinha tudo para dar errado, porque era muito difícil. Você jogar fora de casa contra um time como o Flamengo e na sequência ter um clássico dentro de casa é duro”, disse o camisa nove, que rapidamente comemorou o rendimento, o resultado e a confiança elevada para enfrentar o Corinthians, no próximo sábado, às 21h (de Brasília), no Estádio do Morumbi. Aliás, o atacante deu a fórmula para o confronto com a torcida a favor: “ditar o ritmo”.

“Mas foi maravilhoso, conquistamos uma grande vitória. O time pega confiança e tenho certeza de que sábado, no Morumbi, nosso torcedor vai nos empurrar. Sabemos da dificuldade do jogo, mas, dentro de casa, temos de ditar o ritmo”, ressaltou.

Depois de medir forçar com o rival no Majestoso, o São Paulo ainda terá pela frente mais dois dos quatro jogos que fazem parte da sequência constantemente abordada como a possivelmente decisiva visando as ambições do time na temporada. No próximo dia 26, o elenco comandado por Aguirre viaja até Porto Alegre para medir forças com o Grêmio. Três dias depois, a missão de buscar os três pontos é em Minas Gerais, contra o Cruzeiro.

