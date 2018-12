Depois de Jardine, São Paulo manda analistas para a Europa

Dois membros da comissão técnica do São Paulo estão na Europa acompanhando treinamentos e jogos de grandes clubes do continente. Luiz Felipe Batista e Raony Thadeu viajaram à Inglaterra para observar novos métodos de treinamentos e diferentes sistemas de jogo na intenção de aprimorar o trabalho que costumam fazer no departamento de análise de desempenho do clube. A informação foi publicada pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Habituados a trabalharem com câmeras e computadores, Luiz Felipe e Raony Thadeu ainda passarão por outros países além da Inglaterra. O departamento em que trabalham, inclusive, passará a receber uma atenção ainda maior por parte de André Jardine, tido como um técnico bastante estudioso e que gosta de analisar seus próximos adversários minuciosamente.

Justamente pela demanda de Jardine, o Tricolor vem agindo nos bastidores não só para reforçar seu elenco, mas também o departamento de análise de desempenho. Além de Luiz Felipe e Raony Thadeu, o clube também passou a contar recentemente com os trabalhos de Carlos Vagas, ex-Corinthians.

No fim desta última temporada, com a efetivação de André Jardine como treinador do time profissional, os dois analistas de desempenho que estão na Europa chegaram a atuar como auxiliares técnicos. A vaga a ser preenchida, no entanto, não durou muito nos classificados, uma vez que o São Paulo também já definiu quem será o braço direito do seu novo comandante.

Sandro Forner, técnico do Coritiba demitido no primeiro semestre, será o responsável por trabalhar junto a André Jardine. Os dois se conheceram em um curso da CBF para treinadores, e o profissional acabou recebendo o convite para se juntar à comissão técnica do São Paulo neste fim de temporada. No Coxa, esteve à frente da equipe principal em 20 partidas. Antes disso, comandou as categorias de base de alguns outros clubes paranaenses.

O São Paulo se reapresenta no próximo dia 3 de janeiro no CCT da Barra Funda. No dia seguinte, a delegação tricolor embarca para os EUA, onde disputará a Copa Flórida contra o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e Ajax, da Holanda.