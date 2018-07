Defesa sólida marca arrancada do São Paulo no Brasileiro

O São Paulo de Diego Aguirre vem fazendo uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro. Na vice-liderança com 29 pontos, um a menos que o líder Flamengo, o Tricolor tem no sistema defensivo o trunfo para seguir brigando na parte de cima da tabela: nos últimos cinco jogos, nenhuma derrota, e o único gol sofrido foi o tento polêmico marcado por Jonathas, do Corinthians, na vitória são-paulina por 3 a 1.

O momento de solidez defensiva do Tricolor pode ser atribuído, em grande parte, a Anderson Martins. Ao lado de Arboleda, o zagueiro, que inclusive marcou gol no Majestoso, está sendo fundamental nessa sequência invicta da equipe, e não atuou em apenas um dos últimos cinco jogos. Rotulado como “acertador de defesas”, o jogador celebrou a boa fase.

“Eu me considero um jogador que consegue se posicionar, fazer um trabalho que dá uma segurança para os outros setores, mas fico feliz por esse título. A minha característica é essa mesma, o quanto mais simples a gente joga ali na defesa é o ideal, até para passar uma segurança para a equipe”, disse, em entrevista ao Sportv.

Rodrigo Caio, que era considerado o titular absoluto da zaga tricolor, sofreu uma lesão no pé durante empate sem gols diante do Ceará, ainda na segunda rodada do campeonato, e vem sendo baixa na equipe desde então. A ausência do camisa 3, que em um primeiro momento foi muito lamentada, acabou permitindo o crescimento de Anderson Martins.

O defensor frisou que não teme perder a posição quando o seu companheiro retornar à equipe, uma vez que todos visam sempre o melhor para o grupo. Além disso, Anderson crê que a volta de Rodrigo Caio vai ser muito positiva e só vai ajudar a melhorar ainda mais o desempenho defensivo do time.

“Estamos bem servidos de zagueiros. O Rodrigo é um jogador de Seleção, tem uma história no clube. A gente espera que ele volte o quanto antes para nos ajudar. Ele sabe que, quando estiver 100%, tem tudo para nos ajudar e fortalecer ainda mais o clube. Temos falado que, independentemente de quem jogue, quem o professor Aguirre optar dentro de campo tem que dar o seu melhor. Isso é o que tem mudado e tem feito o diferencial da nossa equipe”, completou.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h30, contra o Grêmio, em Porto Alegre. De lá, já viaja para Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro, no próximo domingo, às 16h.