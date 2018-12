De olho no G4, São Paulo venceu apenas uma vez na Arena Condá

O São Paulo visita a Chapecoense neste domingo, às 17h (de Brasília), na Arena Condá, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda brigando pela quarta colocação, que permitiria ao time comandado por André Jardine ir diretamente à fase de grupos da Libertadores de 2019, o Tricolor terá de superar a dificuldade que é sair do estádio da Chape com o triunfo na bagagem, algo que fez apenas uma vez em sua história.

O histórico de confronto entre Chapecoense e São Paulo é recente, começou em 2014, quando o time do Oeste catarinense subiu para a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. E logo no ano de estreia na Série A a Chape já fez jogo duro atuando diante de seus torcedores contra o Tricolor, empatando em 0 a 0.

No ano seguinte, em que terminou o Brasileirão em quarto lugar, se classificando para a fase preliminar da Libertadores, o São Paulo conquistou sua única vitória na Arena Condá até hoje. E não foi fácil. Com um gol do volante Souza, logo aos seis minutos, em um chute de fora da área um tanto quanto despretensioso, o Tricolor somou três pontos, o que não viria mais acontecer.

Nos últimos dois anos, foram duas derrotas por 2 a 0. Em 2016, já na reta final do Brasileiro, quando a Chapecoense vivia ótima fase e, inclusive, iria disputar a final da Copa Sul-Americana, a equipe à época comandada por Caio Jr não tomou conhecimento do São Paulo na Arena Condá. Nem mesmo em 2017, ano de reconstrução do clube catarinense após o trágico acidente aéreo envolvendo sua delegação, o Tricolor prevaleceu, saindo de Chapecó derrotado mais uma vez.

Precisando do triunfo para, caso o Grêmio tropece contra o Corinthians, retomar o quarto lugar na tabela e garantir a tão sonhada vaga na fase de grupos da Libertadores, o São Paulo terá de exibir um futebol que não mostra há tempos. A ver se esse retrospecto desfavorável do Tricolor no Oeste catarinense irá acabar agora com o técnico André Jardine no banco de reservas.