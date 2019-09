Daniel Alves acredita ser produtivo jogando no meio, mas não como camisa 10

Daniel Alves voltou a comentar sobre a polêmica de jogar na lateral ou meio-campo nesta quinta-feira. Em entrevista ao Sportv, o craque disse que rende mais atuando pela meia-cancha.

“Sou jogador de armação, de construção de jogo. Eu construí uma forma diferente de atuar na lateral. Mas hoje, aqui no São Paulo, sou mais produtivo jogando no meio. Eu adoro jogar de lateral, mas aqui não é o caso. Aqui se precisa de ordem tática, de conceitos”, comentou o craque, que revelou qual função pode fazer no meio-campo, contrariando a camisa 10 que veste. “Eu posso ser 5, 8 ou 11, em funções que atuei muito no PSG”, emendou.

O atleta e o técnico Cuca vêm sido bastante questionados sobre onde Daniel pode render mais. O assunto parece estar incomodando o camisa 10, que vem sido mais contundente em suas respostas.

Lateral-direito de origem, o jogador de 36 anos diz estar disposto a se adaptar a essa nova posição e ‘pagar o preço’ neste início. “Tinha falado com o Cuca e ficou decidido jogar como lateral contra o CSA. Quando jogo nessa posição, sou jogador de combinação, eu ajudo se tenho controle da bola, dou bastante dinâmica. Jogando de lateral aqui, com as dificuldades, as condições de campo, passo muito tempo sem tocar na bola, no meio posso ajudar a posicionar. Eu tenho que me adaptar aos companheiros, estou disposto a pagar um preço, em uma posição que joguei 20 anos”, disse.

Ao final, o defensor comentou sobre um vídeo dos treinamentos de finalização da equipe, em que chama a atenção a falta de pontaria são-paulina, e mais uma vez ironizou a imprensa. “Simplesmente não é só o que estão vendo e opinando. Era uma finalização de competição entre dois times. Tinha que passar o pior possível para o time rival. Em um corte de informação você vira meme, chacota. Uma notícia que só prejudica. Essa é uma principal coisa que quem não joga futebol não sabe. É o que digo, a carapuça serve em quem pegar”, finalizou.

Anunciado no dia 1º de agosto, Daniel Alves já fez cinco jogos com a camisa tricolor e marcou um gol.