Dani Alves completa 3 meses da estreia pelo São Paulo e publica texto no Instagram

Nesta segunda-feira, Daniel Alves completou exatos três meses da estreia pelo São Paulo, em vitória contra o Ceará, no Morumbi, conquistada com gol do próprio lateral. Em sua conta no Instagram, o camisa 10 tricolor publicou um texto comentando a data e prometendo que “não decepcionará” os torcedores do clube do Morumbi.

“Uma grande equipe é aquela que confia no seu plano, é aquela que não teme a falhar, é aquela que aceita o processo e pagar o preço pra conseguir escrever um novo capítulo nessa grande história. Somente aqueles que sentem essas cores, sabem que tudo isso é mais do que um jogo, sabem que é mais do que ganhar ou perder. Sem demagogia, somente juntos podemos construir isso. Hoje completo 3 meses aqui e eu não decepcionarei aqueles que apostaram em mim”, escreveu o jogador de 36 anos.

Daniel Alves ainda disse que “todo o sacrifício valerá a pena” e brincou com a agitação do futebol brasileiro. “Não sei quanto durará esse sonho aqui, mas confiem que vai valer a pena todo sacrifício. Tinha esquecido como tudo é tão intenso por aqui. Só lembrem que eu sou nordestino cabra da peste, mais danado do que tieta do agreste”, completou o lateral, que marcou dois gols desde que voltou ao Brasil.

Neste domingo, às 19h (de Brasília), o São Paulo vai a Fortaleza (CE) para encarar justamente o adversário da estreia e do primeiro tento do camisa 10 pelo Tricolor. No momento, a equipe comandada por Fernando Diniz ocupa sexta colocação no Campeonato Brasileiro, somando 53 pontos.