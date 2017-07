Cueva completa quatro meses sem marcar gols pelo São Paulo

Assim como o time, Christian Cueva vive má fase. Neste 18 de julho, o meia peruano completa quatro meses sem marcar gols pelo São Paulo. Coincidentemente, a queda de rendimento da equipe tricolor acompanhou a do camisa 10, que sob o comando de Dorival Júnior tenta recuperar o bom futebol.

A última vez em que Cueva balançou as redes adversárias foi no empate por 1 a 1 com o Ituano, em 18 de março, no Morumbi, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Desde então, não contribuiu nem sequer com assistências.

O declínio começou após sofrer uma lesão na coxa em 29 de março, quando defendia a seleção peruana contra o Uruguai nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Antes de parar no departamento médico tricolor, o jogador de 25 anos havia marcado sete gols e dado quatro assistências em 11 jogos na temporada 2017.

Nas 15 partidas seguintes, porém, não conseguiu contribuir nem com gols, nem com passes decisivos. Nesse período, o Tricolor amargou eliminações no Paulista, Copa do Brasil e Sul-Americana, além de ter começado mal o Campeonato Brasileiro, do qual é o 18º colocado, com 12 pontos ganhos 14 rodadas, ocupando a zona de rebaixamento.

Após a demissão de Rogério Ceni, Pintado assumiu o comando interino do time do Morumbi. Com o ex-auxiliar, o meia seria reserva no clássico contra o Santos no dia 9 de julho, na Vila Belmiro. Nessa condição, o camisa 10 não aceitou viajar com a delegação para a cidade litorânea, o que foi confirmado por Pintado mais tarde.

Além da queda de rendimento e do atrito com o ex-auxiliar, outro fator contribuiu para deixar o momento de Cueva ainda mais conturbado: uma possível proposta da Europa. Um representante dos três principais clubes da Turquia (Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas) sinalizou que poderia enviar uma oferta pelo jogador, o que, segundo a diretoria tricolor, ainda não aconteceu.

Em meio a esse turbilhão de dificuldades, Christian Cueva começou a ser questionado até pela torcida são-paulina, que antes o tinha como candidato a ídolo. Em pleno Morumbi, foi vaiado ao ser substituído após fraca atuação diante do lanterna Atlético-GO, na última quinta-feira, apesar de ter participado do primeiro gol tricolor no empate por 2 a 2 ao cobrar falta no travessão, com o rebote sendo aproveitado por Lucas Pratto.

No momento, ele tenta se reabilitar com a ajuda de Dorival Júnior, apresentado no último dia 10. O novo comandante procura motivá-lo no decorrer dos treinos, com elogios e cobranças. Mesmo em má fase, Cueva não perdeu o status de titular do técnico recém-chegado, mas foi substituído tanto contra o Atlético-GO quando diante da Chapecoense.

A próxima oportunidade de dar uma resposta ao torcedor é o confronto com o Vasco, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Morumbi, pela 15ª rodada do Brasileirão. “Espero que ele readquira sua condição. É um jogador importante, e não tenho dúvidas de que ele vai nos ajudar”, afirmou Dorival, referindo-se ao seu camisa 10.