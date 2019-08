Cuca planeja São Paulo “mutante” com Juanfran e Daniel Alves

A partida contra o Ceará, neste domingo, às 16h, no Morumbi, deve marcar as estreias de Daniel Alves e Juanfran com a camisa do São Paulo. Regularizados no BID e com bom preparo físico, ambos treinaram sem restrições durante a semana e devem começar jogando contra o Vozão. Além de experiência e da qualidade, os dois reforços devem trazer maior flexibilidade tática ao Tricolor.

Ao que tudo indica, o São Paulo entrará a campo neste domingo com: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Anderson Martins, Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Daniel Alves; Antony, Everton e Raniel. Pato não participou dos treinamentos nos últimos três dias e, portanto, Everton deve ocupar o lado esquerdo do ataque.

Com essa escalação, a tendência é que o time se posicione em um 4-1-4-1, com Luan sendo o primeiro volante e Daniel Alves atuando ao lado de Tchê Tchê. No entanto, Cuca pode mexer no esquema sem alterar os jogadores em campo, por conta da característica dos dois reforços anunciados há duas semanas. Em entrevista coletiva, o técnico do São Paulo deixou claro que pretende montar um time aproveitando a polivalência dos atletas.

“Eu adoro isso. Gosto muito de ter times versáteis, de poder mudar esquemas dentro do jogo sem fazer trocas. E eles (Daniel Alves e Juanfran) vão me propiciar isso, porque são jogadores versáteis. O Daniel joga na segunda linha pelo lado direito, joga de segundo volante e joga na meia também. E é o lateral-direito da Seleção. Então ele te preenche muitos lugares do campo”, analisou Cuca.

“O Juanfran também, já jogou de ala, já jogou de zagueiro, já jogou de lateral, de segundo volante… Abrem o leque para você poder treinar primeiro e depois fazer as opções táticas”, completou.

Portanto, é possível que Juanfran comporte-se como zagueiro em alguns momentos, alterando o esquema e trazendo Daniel Alves para a ala-direita. Outra possibilidade é inverter a posição entre os dois jogadores: o camisa dez pode ser deslocado para sua posição de origem, enquanto o espanhol passa a jogar como volante.

No momento, o São Paulo ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos somados. O Tricolor tem uma partida a menos, contra o Athletico Paranaense, que acontecerá na próxima quarta-feira, às 19h15, em Coritiba.