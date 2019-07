Contra a Chape, São Paulo tenta quebrar sequência de péssimo mandante

O São Paulo recebe a Chapecoense no Morumbi, na próxima segunda-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h (de Brasília), tentando dar fim à uma sequência bastante incômoda no Campeonato Brasileiro. Ainda lutando para se estabilizar na temporada sob o comando do técnico Cuca, o Tricolor não vence jogando diante de sua torcida há cinco jogos, quatro deles pela competição por pontos corridos.

O jejum é ainda maior quando se considera todos os compromissos do São Paulo, independentemente de onde a equipe atua. Já são oito duelos em que o Tricolor sai de campo sem uma vitória, algo que vem deixando a torcida cada vez mais ressabiada.

O último triunfo do São Paulo como mandante aconteceu na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, no dia 27 de abril. Na ocasião, o Tricolor comandado por Cuca superou o Botafogo por 2 a 0 no Morumbi, graças aos gols de Hudson e Everton.

Desde então, os jogadores são-paulinos engataram uma sequência nada animadora. Após o duelo com o Botafogo o Tricolor atuou como mandante em outras cinco oportunidades, mas em nenhuma delas voltou a triunfar. O Tricolor empatou em 1 a 1 com o time reserva do Flamengo, em 0 a 0 com o Bahia, perdeu por 1 a 0 do Bahia, desta vez pela Copa do Brasil, empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro, no Pacaembu, e novamente ficou na igualdade por 1 a 1 com o Palmeiras, no último sábado.

Os resultados ruins atuando com o apoio da torcida faz com que o São Paulo seja o quinto pior mandante do Campeonato Brasileiro, à frente apenas de Fluminense, Chapecoense, CSA e Avaí. Em contrapartida, o Tricolor é o quarto melhor visitante da competição por pontos corridos, com duas vitórias, dois empates e uma derrota, atrás de Palmeiras, Santos e Atlético-MG.

Antes da pausa para a disputa da Copa América, em meio à seca de vitórias, o técnico Cuca justificava o mau desempenho por conta da falta de um centroavante. Pablo se recuperava de cirurgia na coluna e não havia qualquer outro jogador de origem para exercer a função de “camisa 9”. Agora, o São Paulo tem Raniel como opção e é ele quem deve ser acionado na próxima segunda-feira, quando o Tricolor terá mais uma oportunidade de, enfim, voltar a vencer diante de seus torcedores.

